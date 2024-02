Costas Aktie: Ist es vollbracht?

Die technische Analyse der Atlas Nanotech-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,0323 USD weicht somit um +61,5 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,03 USD) weist eine Abweichung von +7,67 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Atlas Nanotech-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 44,59 Punkten, was darauf hindeutet, dass Atlas Nanotech weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,48, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen erhält das Atlas Nanotech-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating für diesen Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen zu Atlas Nanotech veröffentlicht, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Atlas Nanotech in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.