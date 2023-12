Costamare Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Sentiment und der Buzz sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung rund um Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine entscheidende Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Costamare zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Costamare weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Costamare bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In technischer Hinsicht ist die Costamare mit einem Kurs von 25.4901 USD inzwischen +0,95 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +1,11 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index weist die Aktie der Costamare als Neutral-Titel aus. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Costamare-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 40,45, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 37,3, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Costamare. Es gab insgesamt acht positive und drei negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Costamare daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält die Aktie von Costamare von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

