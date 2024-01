Costamare Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die charttechnische Analyse der Costamare-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 25,32 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 26,2 USD liegt. Dies entspricht einem Unterschied von +3,48 Prozent und führt zu einer neutralen Bewertung. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, der bei 25,66 USD liegt, ergibt sich ein ähnliches Bild, da der letzte Schlusskurs nah am gleitenden Durchschnitt (+2,1 Prozent) liegt. Insgesamt erhält die Costamare-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen über Costamare eher neutral diskutiert wurde. Positive Themen dominierten an vier Tagen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen waren keine besonders positiven oder negativen Themen zu erkennen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit erhält Costamare auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität im Zusammenhang mit Costamare, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Costamare-Aktie einen Wert von 65,75 für den RSI7 (für sieben Tage) und von 28,45 für den RSI25 (für 25 Tage). Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für den RSI7 und zu einer "Gut"-Einstufung für den RSI25. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.