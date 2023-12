Costamare Aktie: Das war ja klar …

Weitere Suchergebnisse zu "Costamare":

Die technische Analyse von Costamare zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 25,22 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 25,475 USD schloss und damit einen Abstand von +1,01 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 25,25 USD liegt, ergibt sich eine Differenz von +0,89 Prozent und damit ebenfalls ein "Neutral"-Signal. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen vermehrt negative Kommentare über Costamare in den sozialen Medien aufgetaucht sind. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt sich im roten Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Zudem wurde über Costamare deutlich mehr diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Auch die Betrachtung der Stimmung von Anlegern spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde über Costamare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Allerdings zeigen die Diskussionen der letzten zwei Tage vor allem negative Themen, weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Costamare-Aktie einen Wert von 32,56 für den RSI7 und einen Wert von 39,54 für den RSI25. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung und somit zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.