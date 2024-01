Costamare Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "Costamare":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für Costamare wird der 7-Tage-RSI auf 7,94 Punkte geschätzt, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der etwas längerfristige RSI25 liegt mit einem Wert von 19,5 im überverkauften Bereich und erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält Costamare daher eine positive Bewertung im Hinblick auf den RSI.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Costamare war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, basierend auf Auswertungen von Kommentaren und Diskussionen in sozialen Medien. Daher wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft, was sich positiv auf die Gesamtbewertung auswirkt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität der Anleger ergibt jedoch ein gemischtes Bild. Während es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Anlegerstimmung gab, wurde Costamare weniger intensiv diskutiert und erhielt daher ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Diskussionsintensität.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Costamare-Aktie eine geringe Entfernung von 3,55 Prozent vom GD200 auf, was als "Neutral"-Signal gewertet wird. Der GD50 zeigt eine ähnliche Tendenz mit einem Kurs von 25,43 USD und einem Abstand von +2,9 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für Costamare basierend auf dem RSI und der Anlegerstimmung, während die Diskussionsintensität und die technische Analyse auf gemischte Signale hindeuten.