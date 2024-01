Costamare Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Costamare":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand kürzlich die Aktie von Costamare im Fokus der Diskussionen. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Costamare, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten 30 Tagen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war jedoch höher als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Costamare-Aktie hat einen Wert von 17, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie überverkauft, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Costamare-Aktie auf Basis der letzten 200 Handelstage ein Durchschnitt von 25,25 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 25,9073 USD, was eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Zusammenfassend ergibt sich also insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Costamare-Aktie anhand der Analyse des Anleger-Sentiments, des RSI und der technischen Analyse.