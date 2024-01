Costamare Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Amundi":

Die technische Analyse für die Costamare-Aktie deutet darauf hin, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 25,24 USD, während der letzte Schlusskurs bei 25,8499 USD nur eine Abweichung von +2,42 Prozent aufweist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf längerfristiger Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 25,32 USD, was auch nahe am letzten Schlusskurs liegt (mit einer Abweichung von +2,09 Prozent) und somit zu einer neutralen Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Costamare somit auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Costamare-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist. Der RSI für die letzten 7 Tage liegt bei 17, während der RSI auf 25-Tage-Basis 26,45 beträgt. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Bewertung nach RSI-Analyse.

Die Stimmung und Diskussionsstärke bezüglich Costamare haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Das Anleger-Sentiment zeigt jedoch, dass überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt wird die Costamare-Aktie daher auf verschiedenen Analyseebenen mit einem "Neutral"- bzw. "Gut"-Rating bewertet.