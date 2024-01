Costamare Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Weitere Suchergebnisse zu "Costamare":

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bei den Anlegern in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings konzentrierten sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Costamare. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment in den sozialen Medien zeigte in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Costamare. Dies führte dazu, dass das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer in den roten Bereich fiel. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine Bewertung als "Schlecht". Die Intensität und Häufigkeit der Kommentare zu einer Aktie geben Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig von den Anlegern beachtet wird. In Bezug auf Costamare wurde unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Costamare-Aktie der letzten 200 Handelstage betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 25,3 USD, was ähnlich dem letzten Schlusskurs (26,16 USD) ist, was einer Abweichung von +3,4 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (25,54 USD) ergibt sich eine ähnliche Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,43 Prozent Abweichung) liegt. Somit wird die Costamare-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, wurde der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 38,46, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 27,62, was eine Bewertung als "Gut" für 25 Tage zur Folge hat. Zusammenfassend führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut" für die Aktie.