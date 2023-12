Costamare Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Weitere Suchergebnisse zu "Costamare":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Costamare-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 22, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 33,54, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Costamare.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Costamare-Aktie. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu einer "Gut"-Einstufung des Unternehmens führt. Die Aktie von Costamare wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie von Costamare eine "Neutral"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +1,98 Prozent aufweist. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Costamare vergeben.

Insgesamt wird Costamare anhand der verschiedenen Bewertungskriterien als angemessen eingestuft, wobei sowohl positive als auch neutrale Einschätzungen zum Tragen kommen.