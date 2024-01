Costamare Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Weitere Suchergebnisse zu "Costamare":

Die technische Analyse der Costamare-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 26,2 USD eine Entfernung von +3,48 Prozent vom GD200 (25,32 USD) hat, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 25,66 USD, was einem Abstand von +2,1 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Costamare als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Costamare liegt bei 65,75, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 28,45 und wird daher als "Gut" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Costamare eingestellt waren, mit drei positiven und einem negativen Tag sowie zehn Tagen ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral, daher erhält Costamare eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Es wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird.

Insgesamt wird Costamare daher in der Stimmungs- und Buzz-Analyse mit einem "Gut"-Rating bewertet.