Costamare Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die technische Analyse der Costamare-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 25,31 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 26,15 USD weicht somit um +3,32 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (25,6 USD) weist mit einem Abweichung von +2,15 Prozent ein "Neutral"-Rating auf. Insgesamt erhält die Costamare-Aktie damit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Costamare eher neutral diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen überwogen und an zwei Tagen negative. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Costamare liegt bei 39,58 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25 liegt bei 29,58 und deutet darauf hin, dass Costamare überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Es wurde eine Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Costamare für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.