Costamare Aktie: Kann das wirklich sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Costamare":

Die Costamare-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 25,26 USD erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 25,91 USD, was einem Unterschied von +2,57 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (25,38 USD) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+2,09 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Costamare-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Costamare als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 17,77, was eine "Gut"-Empfehlung bedeutet, während der RSI25 bei 23,99 liegt und ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität bei Costamare ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch die in den vergangenen Tagen angesprochenen Themen waren überwiegend positiv. Die Anlegerstimmung wird daher als "Gut" bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Costamare aus charttechnischer Sicht neutral ist, auf Basis des Relative Strength-Index jedoch als "Gut" eingestuft wird. Die Einschätzung der Anlegerstimmung fällt ebenfalls positiv aus.