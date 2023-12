Costamare Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "Costamare":

Die Diskussionen über Costamare auf sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen häufen sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" bewertet. Die Aktie von Costamare wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Es wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Costamare daher eine "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Costamare-Aktie hat einen Wert von 22, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (33,54) zeigt, dass Costamare weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung daher ein "Gut"-Rating für Costamare.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Costamare-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) und auch auf kurzfristigerer Basis mit einem "Neutral"-Rating für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.