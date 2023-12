Costamare Aktie: Grund zur Freude?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Costamare-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 51, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch auf 25-Tage-Basis wird ein Wert von 40,28 erzielt, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung insgesamt ein "Neutral"-Rating für Costamare.

Die Stimmung rund um die Aktie wurde auf sozialen Plattformen untersucht, wobei überwiegend positive Kommentare und Themen festgestellt wurden. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Auch die langfristige Stimmungslage wurde analysiert, wobei die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität zeigte und die Stimmungsänderung positiv war. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 25,21 USD und ein aktueller Kurs von 25,38 USD. Die Distanz zum GD200 beträgt +0,67 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 25,25 USD und eine Abstand von +0,51 Prozent, was auch zu einer neutralen Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie von Costamare.