Costamare Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Costamare":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln Kursgewinne möglich sind. Bei der Analyse von Costamare wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 23,97 Punkten, was darauf hindeutet, dass Costamare überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 29,04, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist, und somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurden in sozialen Medien vor allem positive Meinungen zu Costamare geäußert. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft werden kann.

Betrachtet man die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität, so zeigt sich, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen war jedoch höher als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Costamare-Aktie für die letzten 200 Handelstage durchschnittlich bei 25,23 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 25,7725 USD weicht somit um +2,15 Prozent ab und wird daher neutral bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einer neutralen Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Costamare-Aktie somit für die technische Analyse ein "Neutral"-Rating.