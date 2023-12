Costamare Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Costamare":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktienkursen. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum. Für die Costamare-Aktie beträgt der RSI aktuell 28,77, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 29 deutet auf eine Überverkaufssituation hin und erhält ebenfalls die Einstufung "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Costamare-Aktie werden ebenfalls analysiert, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Dabei zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. In den vergangenen Tagen standen vor allem positive Themen im Fokus der Diskussionen.

In der technischen Analyse ist die Costamare-Aktie derzeit +1,78 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +2,02 Prozent, wodurch auch hier eine Gesamteinstufung von "Neutral" resultiert.