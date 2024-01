Costamare Aktie: Bitte unbedingt beachten

Costamare: Analyse des Anleger-Sentiments und technische Bewertung

Das Anleger-Sentiment und der Buzz rund um Costamare wurden in einem längeren Zeitraum analysiert, um Rückschlüsse auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung zu ziehen. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führte. Insgesamt ergibt sich daher für Costamare in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wurde festgestellt, dass die Aktie überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 22,28 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 26,33, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Costamare besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse ergab, dass der aktuelle Kurs der Costamare von 26,14 USD nur eine geringe Entfernung vom GD200 (25,28 USD) aufweist und somit ein "Neutral"-Signal liefert. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Signal.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Anleger-Sentiment positiv ist und die technische Bewertung auf "Neutral" steht.