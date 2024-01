Costamare Aktie: Alles andere als uninteressant …

Weitere Suchergebnisse zu "Costamare":

Die technische Analyse von Costamare zeigt eine neutrale Bewertung auf Basis von trendfolgenden Indikatoren. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 25,3 USD, während der letzte Schlusskurs bei 26,15 USD liegt, was einer Abweichung von +3,36 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 25,56 USD weist eine ähnliche Abweichung von +2,31 Prozent auf. Insgesamt wird Costamare daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich in den letzten Wochen eine negative Veränderung gezeigt. Die Stimmung in den sozialen Medien fiel negativ aus, während die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen zunahm. Insgesamt wird Costamare in diesem Bereich daher mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 43,01, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt hingegen eine "Gut"-Einschätzung. Daraus ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergab, dass hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher mit "Gut" eingestuft.