Costamare- 8.875% Prf Perpetual Usd 25 -r E Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterkaufte Titel aufzeigt. In den letzten 7 Tagen lag der RSI-Wert der Costamare-Aktie bei 17, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI von Costamare zeigt mit einem Wert von 26,45 eine Überverkauft-Situation, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Rating für Costamare nach RSI-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Costamare-Aktie geäußert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Costamare auf kurz- und langfristiger Basis mit einer "Neutral"-Bewertung versehen wird. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Aktie sich in keiner klaren Auf- oder Abwärtstendenz befindet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Costamare in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen erfahren hat. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.