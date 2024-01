Costamare- 8.875% Prf Perpetual Usd 25 -r E Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit als guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel fungiert. In Bezug auf die Costamare-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 26, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der 25-Tage-RSI bei 30,58 und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung eine "Gut"-Rating für Costamare.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln das Stimmungsbild der Anleger wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen hier positiven Meinungen und Themen rund um die Costamare-Aktie, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden, wodurch die Aktie ebenfalls mit "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Costamare-Aktie derzeit 1,93 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +2,3 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.