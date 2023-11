Costamare- 8.875% Prf Perpetual Usd 25 -r E Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Costamare ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass vor allem positive Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Aktieneinschätzung. Die Diskussionsintensität zeigt eine starke Veränderung aufgrund erhöhter Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Entwicklung gezeigt, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt eine Ausprägung von 32,89, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 45,61, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung für 25 Tage führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Costamare bei 25,2 USD liegt, was auch dem aktuellen Aktienkurs entspricht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit 0 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 25,26 USD, was zu einem Abstand von -0,24 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.