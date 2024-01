Costamare- 8.875% Prf Perpetual Usd 25 -r E Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die charttechnische Bewertung der Costamare-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 26,14 USD einen Abstand von +3,4 Prozent zum GD200 (25,28 USD) aufweist, was auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 25,48 USD, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal darstellt, da der Abstand +2,59 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Costamare-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum hinweg nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Costamare in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Costamare-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis als überverkauft eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI liegt bei 22,28 Punkten und der RSI25 bei 26,33 Punkten, was jeweils zu einem "Gut"-Rating führt.

Anhand von Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigt sich, dass über Costamare in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Insgesamt erhält Costamare somit eine "Gut"-Bewertung für den aktuellen Kurs, den RSI und das Anleger-Sentiment.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Costamare- 8.875% Prf Perpetual Usd 25 -r E-Analyse vom 16.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Costamare- 8.875% Prf Perpetual Usd 25 -r E jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Costamare- 8.875% Prf Perpetual Usd 25 -r E-Analyse.

Costamare- 8.875% Prf Perpetual Usd 25 -r E: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...