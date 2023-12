Costamare- 8.875% Prf Perpetual Usd 25 -r E Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "COSTAMARE INC":

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Costamare derzeit als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Costamare-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 40,45 und ein RSI25-Wert von 37,3, was beide zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die Stimmung und das Interesse der Investoren und Internetnutzer spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Bei Costamare zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messungen kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Aktie der Costamare momentan um +0,95 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +1,11 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Costamare eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.