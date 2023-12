Costamare- 8.875% Prf Perpetual Usd 25 -r E Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Die technische Analyse der Costamare-Aktie ergibt eine neutrale Einstufung, basierend auf verschiedenen Faktoren. Die 200-Tage-Linie liegt bei 25,22 USD, während der Aktienkurs selbst bei 25,475 USD liegt, was einem Abstand von +1,01 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 25,25 USD, was einer Differenz von +0,89 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Costamare-Aktie wurde auch analysiert, wobei sowohl positive als auch negative Kommentare auf sozialen Plattformen festgestellt wurden. Aufgrund der vermehrten negativen Themen in den letzten zwei Tagen erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) ergibt eine "Neutral"-Empfehlung für die Costamare-Aktie, basierend auf Werten von 32,56 (RSI7) und 39,54 (RSI25).

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass in den letzten Wochen vermehrt negative Kommentare über Costamare in den sozialen Medien aufgetreten sind, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Gleichzeitig wurde jedoch auch eine gesteigerte Aufmerksamkeit und Diskussionen über das Unternehmen festgestellt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung der Costamare-Aktie basierend auf technischer Analyse, Anlegerstimmung und Sentiment-Bewertung.