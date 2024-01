Costain Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Costain herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 50 Punkten, was bedeutet, dass Costain weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,32, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt sich, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht bedeutend verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Costain-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Bauwesen) wird Costain als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 7,92 liegt, was einen Abstand von 78 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 36,67 bedeutet. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Costain derzeit auf 53,6 GBP, wobei die Aktie selbst einen Kurs von 64 GBP erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +19,4 Prozent in Bezug auf den GD200 und +11,42 Prozent in Bezug auf den GD50, was zu einer Gesamtnote "Gut" führt.