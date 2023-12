Costain Aktie: Nächster Hammer kommt!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Costain beträgt 7, was im Vergleich zum Branchenwert von 32,88 für das Bauwesen deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Diskussion im Internet zeigt sich eine starke Aktivität, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in letzter Zeit negativ zugenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Costain liegt bei 54,55, was als neutrale Situation betrachtet wird, da weder überkauft noch überverkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 28, was als Anzeichen einer überverkauften Situation betrachtet wird und somit eine "Gut"-Einstufung erhält.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 53,66 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt für den Industriesektor um 48,24 Prozent über diesem liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Bauwesen" liegt die Rendite von Costain um 49 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Costain kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Costain jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Costain-Analyse.

Costain: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...