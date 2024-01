Costain Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Costain-Aktie liegt bei 59, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage-Basis 38,81, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Costain basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen zur Costain-Aktie veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für die Costain-Aktie negativ sind. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft.

Aus den letzten zwölf Monaten liegen 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Analysteneinschätzungen für Costain vor, was im Schnitt zu einem positiven Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 50 GBP, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 63,4 GBP einer negativen Empfehlung von -21,14 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Costain-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung von Analysten.