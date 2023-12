Costain Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Aktienkurs von Costain hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 53,66 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um 3,49 Prozent, was eine Outperformance von +50,16 Prozent für Costain bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 4,71 Prozent, und Costain übertraf diesen Durchschnittswert um 48,95 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Costain in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Costain beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,72 Prozent, was 3,69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen, 4,41) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Costain-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Costain beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 78,79 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass Costain auf dieser Basis überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Costain für diesen Punkt der Analyse daher als "Neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Costain eingestellt waren. Positive Themen dominierten die Diskussion an vier Tagen, während an zehn Tagen eine eher neutrale Einstellung der Anleger zu verzeichnen war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Costain daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird Costain in Bezug auf die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.