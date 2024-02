Encore Capital Aktie: Finger Weg!

Die technische Analyse der Encore Capital-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 47,75 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 51,02 USD liegt, was einem Plus von 6,85 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage von 49,7 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einem Plus von 2,66 Prozent ebenfalls auf ähnlichem Niveau. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich eine Rendite von -2,78 Prozent im vergangenen Jahr. Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor liegt Encore Capital damit 151424,7 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Verbraucherfinanzierung" beträgt 407622,66 Prozent, wobei Encore Capital aktuell 407625,44 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erfolgt eine Gesamtbewertung der Aktie mit "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Encore Capital bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Verbraucherfinanzierung, was zu einem geringeren Ertrag von 5,71 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Fundamental betrachtet ist Encore Capital im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Verbraucherfinanzierung aus Sicht der Analysten überbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 357,33 liegt die Aktie 483 Prozent über dem Branchen-KGV von 61,31, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.