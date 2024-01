Costain Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Costain liegt aktuell bei 22,22 Punkten, was darauf hinweist, dass Costain überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 39,47, was bedeutet, dass Costain weder überkauft noch -verkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Costain-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens. Bei Costain beträgt das aktuelle KGV 7, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" im Durchschnitt ein KGV von 36 haben. Somit ist Costain aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Costain-Aktie ein Durchschnitt von 53,91 GBP für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 71,4 GBP, was einer positiven Veränderung von 32,44 Prozent entspricht. Daher erhält die Costain-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Costain mit einer Rendite von 62,19 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 6,91 Prozent aufweist, liegt Costain mit 55,28 Prozent deutlich darüber. Diese sehr positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.