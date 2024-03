Cosmos Machinery Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Cosmos Machinery ist laut Beiträgen in Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cosmos Machinery mit einem Wert von 9,28 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint und daher als "gut" bewertet werden kann.

Der Aktienkurs von Cosmos Machinery erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -39,71 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Unterperformance darstellt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Cosmos Machinery liegt aktuell bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Allerdings ist der 25-Tage-RSI überkauft, was zu einer Gesamtbewertung dieses Punktes als "Schlecht" führt.