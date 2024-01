Cosmos Machinery Aktie: Das ist ein Knall!

Der Relative Strength Index: Für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann auf den bekannten Relative Strength Index, den RSI, zurückgegriffen werden. Der RSI normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder als RSI25 für 25 Tage). Der RSI von Cosmos Machinery liegt bei 50, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 55,56, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral" Bewertung.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Cosmos Machinery-Aktie beträgt aktuell 0,26 HKD, was zu einer deutlichen Abweichung von -9,62 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (0,235 HKD) führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,25 HKD unter dem letzten Schlusskurs (-6 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält Cosmos Machinery insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Dividende: Die aktuelle Dividendenrendite für Cosmos Machinery beträgt 0 Prozent, was unter dem Durchschnitt von 1,59 Prozent liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten führt.

Fundamental: Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) wird Cosmos Machinery als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,83 ergibt sich ein Abstand von 75 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 47,33 und somit eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.