Cosmos Machinery Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Aktie von Cosmos Machinery wird von fundamentalen und technischen Analysen bewertet. Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie als unterbewertet, da das KGV mit 11,83 insgesamt 75 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen". Dieser beträgt 47,24. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Cosmos Machinery im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,02 Prozent erzielt, was 2,02 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt -5,6 Prozent, und Cosmos Machinery liegt aktuell 1,42 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Cosmos Machinery diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cosmos Machinery-Aktie sowohl auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Abweichung beträgt -9,62 Prozent für beide Zeiträume.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.