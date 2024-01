Cosmos Machinery Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Bei Cosmos Machinery hat sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da es bei Cosmos Machinery in dieser Hinsicht keine Auffälligkeiten gab, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Cosmos Machinery daher in dieser Kategorie ein "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Cosmos Machinery derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 6,32 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,32 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Cosmos Machinery innerhalb von 7 Tagen überkauft sind. Der RSI von 100 weist auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Cosmos Machinery in dieser Kategorie also eine Bewertung als "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Cosmos Machinery-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,26 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,235 HKD weicht um -9,62 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,26 HKD) liegt mit einer -9,62 prozentigen Abweichung unter dem Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Cosmos Machinery-Aktie in der einfachen Charttechnik daher ein "Schlecht"-Rating.