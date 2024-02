Cosmos Machinery Aktie: Finger Weg!

Cosmos Machinery wird aufgrund verschiedener Kennzahlen als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 11,16, was im Vergleich zum Branchen-KGV von 46,16 eine Unterbewertung um 76 Prozent bedeutet. Dadurch ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Cosmos Machinery im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,43 Prozent erzielt, was 24,51 Prozent unter dem Durchschnitt im Industriesektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite in der Maschinenbranche beträgt -9,82 Prozent, und Cosmos Machinery liegt aktuell 22,61 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Cosmos Machinery-Aktie mit -15,2 Prozent Entfernung vom GD200 (0,25 HKD) ein "Schlecht"-Signal ist. Auch im Vergleich zum GD50, der einen Kurs von 0,25 HKD aufweist, ergibt sich ein "Schlecht"-Signal mit einem Abstand von -15,2 Prozent. Somit wird der Kurs der Cosmos Machinery-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Cosmos Machinery derzeit eine Rendite von 0 % aus, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt ("Maschinen") von 6,51 % liegt. Somit wird auch in diesem Bereich die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also aus verschiedenen Bewertungskriterien eine eher negative Einschätzung der Cosmos Machinery-Aktie.