Cosmos Machinery Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Aktienkurs von Cosmos Machinery verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,02 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite 2,56 Prozent unter dem Durchschnitt. Die jährliche Rendite für Maschinenunternehmen beträgt -4,13 Prozent, und Cosmos Machinery liegt derzeit 2,89 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividenden liegt die Rendite bei 0 %, was 6,34 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Das Unternehmen schüttet also vergleichsweise niedrig aus und erhält daher eine Bewertung von "Schlecht" für seine Ausschüttungspolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cosmos Machinery liegt bei 54,72, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine normale Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Einstufung für Cosmos Machinery abgegeben.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Cosmos Machinery-Analyse vom 31.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Cosmos Machinery jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Cosmos Machinery-Analyse.

Cosmos Machinery: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...