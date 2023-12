Cosmos Machinery Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit erreicht. Der RSI der Cosmos Machinery-Aktie der letzten 7 Tage beträgt derzeit 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da auch hier weder überkauft noch überverkauft festgestellt wurden (Wert: 55,08). Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Cosmos Machinery somit ein "Neutral"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 10 liegt. Das bedeutet, dass die Börse 10,93 Euro für jeden Euro Gewinn von Cosmos Machinery zahlt. Dies ist 77 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Auf Basis des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Cosmos Machinery derzeit bei 0, was eine negative Differenz von -6,3 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von Analysten.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar verändern. Bei Cosmos Machinery wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen im Internet festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Neutral" Stimmungsbild führt.