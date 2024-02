Cosmos Machinery Aktie: Alles kein Problem!

Die Cosmos Machinery wird derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,25 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,25 HKD) um 0 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,25 HKD, was wiederum einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" einzustufen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Cosmos Machinery im letzten Jahr eine Rendite von -32,43 Prozent erzielt, was 24,43 Prozent unter dem Durchschnitt (-8,01 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt -9,79 Prozent, wobei die Cosmos Machinery aktuell 22,64 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtiger Indikator betrachtet. Auf Basis dieses Werts von 11,16 wird die Cosmos Machinery als unterbewertet eingestuft, da das Branchen-KGV bei 45,73 liegt, was einem Abstand von 76 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um die Cosmos Machinery, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".