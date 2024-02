Cosmos Exploration Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die technische Analyse für die Aktien der Cosmos Exploration berücksichtigt das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI). Aktuell zeigt der RSI einen Wert von 13,64, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 63, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird der RSI daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Cosmos Exploration mit 0,061 AUD um -12,86 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -76,54 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einschätzung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Cosmos Exploration zeigen weder positive noch negative Ausschläge, sondern überwiegend neutrale Themen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Cosmos Exploration festgestellt. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien werden daher mit "Neutral" bewertet. Zusammengefasst wird Cosmos Exploration für diese Stufe daher als "Neutral" eingestuft.