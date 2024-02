Cosmos Exploration Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die technische Analyse der Cosmos Exploration ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,27 AUD, was einer Abweichung von -83,33 Prozent vom aktuellen Aktienkurs (0,045 AUD) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,08 AUD zeigt mit einer Abweichung von -43,75 Prozent eine negative Entwicklung. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Cosmos Exploration. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt keine signifikante Verschiebung hin zu positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Stimmung der Anleger ergab, dass die Kommentare und Beiträge in den sozialen Medien über Cosmos Exploration neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cosmos Exploration zeigt eine Ausprägung von 100, was ebenfalls auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Auch der RSI25 beläuft sich auf 86,05, was für einen Zeitraum von 25 Tagen eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Aufgrund dieses Gesamtbildes wird die Aktie daher insgesamt mit dem Rating "Schlecht" bewertet.