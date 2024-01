Cosmo Metals Aktie: Ist das wirklich normal?

Die technische Analyse der Cosmo Metals-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,08 AUD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,065 AUD weicht somit um -18,75 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,05 AUD, was einen Anstieg des letzten Schlusskurses um 30 Prozent bedeutet. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Cosmo Metals-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Aktie war in den letzten Tagen neutral, es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cosmo Metals unterhalten. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cosmo Metals-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auf der längerfristigen Betrachtung liegt der RSI bei 16,67, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Cosmo Metals ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering. Daher wird der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.