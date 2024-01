Cosmo Lady Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die Anleger-Stimmung bei Cosmo Lady China ist laut den Diskussionen in den sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität ergaben kein eindeutiges Bild, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vorliegt.

Bei der technischen Analyse fällt auf, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cosmo Lady China-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,33 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,239 HKD liegt, was einem Unterschied von -27,58 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein ähnlicher Schlusskurs von 0,24 HKD, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei Cosmo Lady China bei 0 Prozent, was unter dem Mittelwert von 1,2 Prozent für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis schlechte Bewertung für Cosmo Lady China in Bezug auf die Anleger-Stimmung, die technische Analyse und die Dividendenpolitik.