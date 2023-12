Cosmo Lady Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die chinesische Aktiengesellschaft Cosmo Lady China weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 6,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 6 Prozent. Basierend auf dieser Tatsache wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cosmo Lady China-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,34 HKD liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs (0,241 HKD) um 29,12 Prozent. Auf Basis dieser Daten erhält die Aktie daher eine Bewertung als "Schlecht". Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 0,24 HKD, was einer ähnlichen Höhe wie der letzte Schlusskurs entspricht (+0,42 Prozent). Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie hinsichtlich der kurzfristigen Analyse. Insgesamt wird die Cosmo Lady China-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik versehen.

Bei der fundamentalen Bewertung wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, wobei ein niedriger Wert darauf hindeutet, dass die Aktie preisgünstig ist. Mit einem KGV von 9,42 liegt Cosmo Lady China unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche um 75 Prozent, deren durchschnittliches KGV bei 37 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält somit auf Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Cosmo Lady China über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung in diesem Bereich führt. Insgesamt ergibt sich somit für Cosmo Lady China die Gesamtbewertung: "Neutral".