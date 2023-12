Cosmo Lady Aktie: Wann tut sich was?

Der Aktienkurs von Cosmo Lady China hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 24,02 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -2,02 Prozent für Cosmo Lady China entspricht. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite 7,16 Prozent, wobei Cosmo Lady China 14,84 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält das Unternehmen daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -28,48 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,33 HKD mit dem aktuellen Kurs (0,236 HKD) vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,24 HKD, liegt der letzte Schlusskurs nur um -1,67 Prozent darunter. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigen Analysebasis und insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Cosmo Lady China eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Cosmo Lady China daher eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt ein "Neutral"-Rating von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In fundamentalen Analysen wird die Aktie von Cosmo Lady China mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,96 bewertet, was 71 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (34,9). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt aus fundamentalen Perspektiven zu einer Einstufung von "Gut".