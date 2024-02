Cosmo Lady Aktie: Ist das noch normal?

Das Unternehmen Cosmo Lady China verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,19 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" im Durchschnitt um 4,58 Prozent, was bedeutet, dass Cosmo Lady China in diesem Branchenvergleich um -6,77 Prozent unterperformt hat. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite -4,82 Prozent, und Cosmo Lady China übertraf diesen Wert um 2,63 Prozent. Diese Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Cosmo Lady China derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter. Der Unterschied beträgt 6,22 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,22 %), was zu der Einstufung "Schlecht" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Cosmo Lady China ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,23 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 30 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cosmo Lady China derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,3 HKD, womit der Kurs der Aktie (0.219 HKD) um -27 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,23 HKD, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -4,78 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".