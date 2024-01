Cosmo Lady Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Cosmo Lady China wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Der Relative Strength Index (RSI) beläuft sich auf 66,67 und der RSI25 auf 63,03, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cosmo Lady China mit einem Wert von 9,72 deutlich günstiger als das Branchenmittel von 32,79, was einer Unterbewertung von 70 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Cosmo Lady China mit einer Rendite von 18,91 Prozent mehr als 15 Prozent über dem Durchschnitt. Ebenso übertrifft die mittlere Rendite der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche von 18,64 Prozent die Performance von Cosmo Lady China um 0,27 Prozent. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.