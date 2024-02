Cosmo Energy Holdings Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Ceres Power":

Die Aktie von Cosmo Energy wird unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet. In Bezug auf die Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zur üblichen Aktivität im Netz liegt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Cosmo Energy eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Cosmo Energy-Aktie einen Wert für den RSI7 von 6,99, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie einen Wert für den RSI25 von 41,38, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Cosmo Energy-Aktie mit einem Kurs von 6406 JPY inzwischen +8,31 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +26,26 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.