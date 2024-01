Cosmo Energy Holdings Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Cosmo Energy als Neutral-Titel einzustufen. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für die Cosmo Energy-Aktie liegt bei 21,53, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 39,72 liegt und daher eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Hinblick auf weiche Faktoren wie das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Cosmo Energy.

Auch die Einschätzung der Anleger basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung rund um die Aktie. Die Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Cosmo Energy-Aktie bei 4821,61 JPY lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6074 JPY, was einen Unterschied von +25,97 Prozent bedeutet und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (5643,62 JPY) zeigt mit einem letzten Schlusskurs über diesem Durchschnitt eine Abweichung von +7,63 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Cosmo Energy-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.