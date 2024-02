Cosmo Aktie: Das ist beeindruckend!

Die technische Analyse der Cosmo-Aktie zeigt positive Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 46,77 CHF, während der aktuelle Kurs bei 65 CHF liegt, was einer Abweichung von +38,98 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 56,93 CHF über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +14,18 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Cosmo eine Dividendenrendite von 1,71 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt in der "Arzneimittel"-Branche liegt. Diese Differenz von -0,55 Prozent führt zu einer "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cosmo-Aktie liegt bei 25,86 und der RSI25 bei 31,55, was zu einer Einstufung als "Gut" bzw. "Neutral" führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Gut".

Im Branchenvergleich zur Gesundheitspflege-Branche liegt die Rendite der Cosmo-Aktie in den letzten 12 Monaten bei -1,34 Prozent, was mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von 0,98 Prozent kommt, liegt Cosmo mit 2,32 Prozent darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.