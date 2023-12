Cosmo Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Aktienkurs der Cosmo-Aktie verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -40,2 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor eine Unterperformance von 43,25 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Arzneimittel-Aktien beträgt 2,82 Prozent, wobei Cosmo aktuell um 43,02 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 45,84 CHF festgestellt, während der letzte Schlusskurs bei 51,3 CHF liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +11,91 Prozent, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (41,29 CHF) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +24,24 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls ein "Gut"-Rating für die Cosmo-Aktie ergibt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 2,63 Prozent, was lediglich 0,34 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Arzneimittel-Branche, 2,29) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Cosmo-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Insgesamt führt dies zu einem "Neutral"-Rating für die Cosmo-Aktie.

